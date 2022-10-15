Tunceli il merkezinde kapı dili düşürmek suretiyle evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen ve hırsızlık olayına karıştıktan sonra Osmaniye iline kaçan 6 kişi tespit edildi. Şahıslar, Tunceli Emniyet Müdürlüğü ile Osmaniye Emniyet Müdürlüğünün müşterek operasyonu ile yakalanarak Tunceli'ye getirildi. Şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tunceli 3. sayfa haberleri | Tunceli'de kapı dilini düşürüp hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı - Son Dakika

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