Tunceli 3. sayfa haberleri: Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi - Son Dakika
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Tunceli 3. sayfa haberleri: Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi

07.10.2022 09:54
Tunceli 3. sayfa haberleri: Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi

Tunceli haber: Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlere ait 4 sığınak imha edildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlere ait 4 sığınak imha edildi. Sığınakların içinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinde Pülümür kırsalında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4 adet sığınak içerisinde 555 adet 7,62milimetre fişek, 222 adet 5,56 milimetre fişek, 2 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet dürbün, 1 adet el yapımı patlayıcı devre düzeneği, 2 adet büyük tüp, 24 adet büyük pil, 1 adet güneş paneli ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Bölgede operasyonların süreceği öğrenildi. - TUNCELİ

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Kaynak: İHA

Pülümür, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli 3. sayfa haberleri: Tunceli'de teröristlerin inlerine girildi - Son Dakika

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