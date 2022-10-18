Tunceli 3. sayfa haberleri | Tunceli Valiliğinden 'kız yurdunda gıda zehirlenmesi' iddialarına yalanlama - Son Dakika
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Tunceli 3. sayfa haberleri | Tunceli Valiliğinden 'kız yurdunda gıda zehirlenmesi' iddialarına yalanlama

18.10.2022 12:28
Tunceli 3. sayfa haberleri | Tunceli Valiliğinden 'kız yurdunda gıda zehirlenmesi' iddialarına yalanlama

Tunceli 3. sayfa haberi... Tunceli Valiliği, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan, "KYK Tunceli Kız Yurdunda kalan öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadıkları" şeklindeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Tunceli Valiliği, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan, "KYK Tunceli Kız Yurdunda kalan öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadıkları" şeklindeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organları ile bir kısım sosyal medya hesapları tarafından "KYK Tunceli Kız Yurdunda kalan öğrencilerinin gıda zehirlenmesi yaşadıkları" iddiasının ortaya atıldığı, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, kamuoyunu yanıltıcı ve gerçek dışı bilgileri yayanlar hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi. - TUNCELİ

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Kaynak: İHA

Tunceli Valiliği, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli 3. sayfa haberleri | Tunceli Valiliğinden 'kız yurdunda gıda zehirlenmesi' iddialarına yalanlama - Son Dakika

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