Tunceli 3 yıl önce son sıralarda olduğu istihdamda atağa geçti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tunceli 3 yıl önce son sıralarda olduğu istihdamda atağa geçti - Son Dakika Ekonomi

Tunceli 3 yıl önce son sıralarda olduğu istihdamda atağa geçti

6 saat önce

İşsizlik rakamlarında 3 yıl önce son sıralarda yer alan Tunceli'nin, artık ülke genelinde istihdamında ilk 5'e, kadın ve engelli istihdamında ise ilk sıraya yükseldiği bildirildi.

Tunceli 3 yıl önce son sıralarda olduğu istihdamda atağa geçti, System.String[]

İşsizlik rakamlarında 3 yıl önce son sıralarda yer alan Tunceli'nin, artık ülke genelinde istihdamında ilk 5'e, kadın ve engelli istihdamında ise ilk sıraya yükseldiği bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, Vali Tuncay Sonel'in girişimleri ile kentte istihdamın arttığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"3 yıl önce 81 il arasında son sırada olan Tunceli istihdamda şu an ilk 5'te. kadın ve engelli istihdamında da ilk sırada. Dünyada ve Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olduğu şu günlerde gençlere evlerinde iş imkanı sağlandı. 3.500'den fazla müşteri temsilcisiyle dünya devi markalara ve Türkiye'nin önde gelen kurumlarına Çağrı Merkezi Hizmetleri ve teknoloji çözümleri sunan bir firma ilimizde 32 Tuncelili genci evlerinde işe başlattı."


Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Sonel ise şunları kaydetti:


"Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın destekleri, kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadeledeki başarılı operasyonları ile huzur şehri haline geldi. Huzur iklimi olunca istihdama yönelik projelerimizi de gerçekleştirmiş olduk. Açtığımız üç tekstil fabrikası ve bir çok işletme ile yüzlerce insanımıza iş ve AŞ vermiştik. Şimdi de organize sanayi bölgesinde (OSB) hayırsever iş insanımız Osman Bakırcı'ya çağrı merkezi yaptırdık. Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan ve Arvato CRM firması yetkililerini Tunceli'ye davet ederek görüştük. OSB'de yer alan tam donanımlı çağrı merkezimizi beğendiler. Orada 200 gencimizin işe başlayacağı zaman koronavirüs salgını ülkemizde de görülünce, gençlerimize şu an evlerinde bu imkan sağlanmış oldu ve 32 gencimiz işe başladı. İnşallah bu sayı 200 gencimize kadar çıkacak. Hayırlı olsun."

Sonel, işe giren gençlerin mutluluğunun kendilerine yettiğini belirterek, "Bu süreçte emeği geçenlerden de Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Vatandaşları Kovid-19'a karşı da uyaran Sonel, "Tunceli'de koronavirüs tedbirlerini kararlı şekilde uyguluyoruz. Evlerimizde kalalım, sosyal mesafemize dikkat edelim. Bu koronavirüs salgınının üstesinden devletimiz ve milletimiz olarak beraberce geleceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Tunceli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 01:38 Kaynak: AA


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