Tunceli 4.5'lik depremle sallandı (2)
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NİZAMİYE'DE KÜÇÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTUTunceli merkezde de hissedilen deprem nedeniyle birçok vatandaş sokağa çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:33 Kaynak: DHA
NİZAMİYE'DE KÜÇÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU
Tunceli merkezde de hissedilen deprem nedeniyle birçok vatandaş sokağa çıktı. Endişelenen vatandaşlar uzun süre evlerine girmedi. Depremin merkez üssü Nazımiye'nin bazı köylerinde ise küçük çapta hasar oluştuğu belirtildi. Ekipler, köylerle irtibatlarını sürdürüyor.
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