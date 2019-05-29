Tunceli 4.5'lik depremle sallandı (2)

NİZAMİYE'DE KÜÇÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU

Tunceli merkezde de hissedilen deprem nedeniyle birçok vatandaş sokağa çıktı. Endişelenen vatandaşlar uzun süre evlerine girmedi. Depremin merkez üssü Nazımiye'nin bazı köylerinde ise küçük çapta hasar oluştuğu belirtildi. Ekipler, köylerle irtibatlarını sürdürüyor.