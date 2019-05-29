Son Dakika Haberleri: Tunceli 4.5'lik depremle sallandı (2)
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Tunceli 4.5'lik depremle sallandı (2)

52 dakika önce

NİZAMİYE'DE KÜÇÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTUTunceli merkezde de hissedilen deprem nedeniyle birçok vatandaş sokağa çıktı.

Tunceli 4.5'lik depremle sallandı (2), System.String[]

NİZAMİYE'DE KÜÇÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU
Tunceli merkezde de hissedilen deprem nedeniyle birçok vatandaş sokağa çıktı. Endişelenen vatandaşlar uzun süre evlerine girmedi. Depremin merkez üssü Nazımiye'nin bazı köylerinde ise küçük çapta hasar oluştuğu belirtildi. Ekipler, köylerle irtibatlarını sürdürüyor. 


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:33 Kaynak: DHA
Tunceli, Güncel
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