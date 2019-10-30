Son Dakika Haberleri: Tunceli ağa takılan 5 yengeç doğal ortamına bırakıldı
Son Dakika Güncel Tunceli ağa takılan 5 yengeç doğal ortamına bırakıldı

Tunceli ağa takılan 5 yengeç doğal ortamına bırakıldı

1 saat önce

Ağa takılan 5 yengeç doğal ortamına bırakıldıTUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesi yakınlarından geçen Tağar Çayı kenarında balık avlanmada kullanılması yasak olan halk arasında 'tırıvırı' olta olarak bilinen ağa takılan 5 yengeç, doğal ortamına bırakıldı.

Ağa takılan 5 yengeç doğal ortamına bırakıldı

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesi yakınlarından geçen Tağar Çayı kenarında balık avlanmada kullanılması yasak olan halk arasında 'tırıvırı' olta olarak bilinen ağa takılan 5 yengeç, doğal ortamına bırakıldı.

Halk arasında 'tırıvırı olta' olarak bilinen naylondan yapılmış ve sık dokunmuş balık ağı, kaçak avcılar tarafından Çemişgezek ilçesi yakınlarındaki Tağar Çayı'na bırakıldı. Ağlara takılan 5 yengeç bölgede doğa gezisinde olan Haydar Çetinkaya tarafından bulundu. Çetinkaya, ağlara takılan 5 yengeci kurtarıp, doğaya bıraktı.

Haydar Çetinkaya, Tağar Çayı'na kaçak olarak atılan ancak geri çekilmeyen oltaya 5 yengeç takılmıştı. 5 yengeci ağlardan kurtarıp doğal ortamlarına bıraktık. Vatandaşlardan rica ediyoruz bu ağ çaylarda, göletlerde nehirlerde bırakıldığı anda sudaki canlıların ölümüne sebebiyet veriyor. Lütfen bu oltaları kullanmasınlar dedi.

Tunceli ağa takılan 5 yengeç doğal ortamına bırakıldı

Haydar Çetinkaya, Çemişgezek, Çetinkaya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:31 Kaynak: DHA
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