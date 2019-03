Tunceli Ak Partili Cevdet Yılmaz Tabular Yıkıldı-1

Ak Partili Cevdet Yılmaz Tabular yıkıldı Tunceli 'de AK Parti seçim irtibat bürosunun açılış törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye 'de birçok yasağın kalktığını ve herkesin kendi hür düşüncesi ve inancıyla çok rahat bir yaşama geçtiğini söyledi.Tunceli'ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, beraberindeki heyetle Cumhuriyet Meydanı Yeraltı Çarşısı üzerindeki AK Parti seçim irtibat borusunun açılış törenine katıldı. Seçim irtibat borusunun açılışı için düzenlenen törende ilk olarak konuşan AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, 31 Mart gecesini Tunceli halkı ile birlikte bayrama çevireceklerini ve seçimlerde zaferle çıkacaklarını belirtti.Fatih Tek'ten sonra konuşan AK Parti Tunceli Belediye Başkan adayı Gökhan Arasan ise Tunceli'de artık yeni hizmetlere modern hizmetlere ihtiyaç duyuluyor. Eski kalıplar eski düşünceler artık olmayacak. Yeni hizmetler ile halkımızın karşısına çıktık. 62 yeni proje ile Tuncelilerin karşısındayız. Her alanda atılım yapmak için belediye başkanlığına aday oldum. İşsizliği ortadan kaldırıp sağlıktan temizlik hizmetlerine yeni atılmamlar yapacağız. Her aileden bir kişiye iş imkanı sağlayacağız diye konuştu.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da AK Parti'nin iktidarı ile birlikte Türkiye'de büyük değişimler yaşandığını, herkesin özgür düşüncesi ve inancıyla daha rahat bir yaşama geçtiğini söyledi. Yılmaz, şöyle konuştuAK Parti iktidarı ile birlikte Türkiye demokrasi anlamında büyük atılımlar yaptı. Birçok yasak kalktı, başörtüsü yasağı kalktı, insanlar düşünceleriyle inançlarıyla daha rahat yaşamaya başladı. Demokratikleşme yönünde çok önemli inisiyatifler alındı. Tabular yıkıldı, eski kalıplar geride bırakıldı. Çok şükür bugün insanlar etnik kimlikleriyle, mezhebi kimlikleriyle rahat bir şekilde yaşama imkanına kavuştu. Hala eksikliklerimiz varsa demokrasi içinde, hukuk kuralları içinde o eksiklikleri de aşarız. Yeter ki kavga gürültü olmasın, yeter ki insanımız birbiriyle çatışmasın. Bakın Tunceli'deyiz, Dersim 'deyiz, burada en temel değer nedir derseniz bana insandır derim. Tunceli halkının, Tunceli kültürünün odağında insan var. Bizimde yani AK Parti'nin felsefesi de budur. AK Parti'nin felsefesi insan odaklı bir felsefesidir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıdır bizim anlayışımız.Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin her yerine olduğu gibi Tunceli'ye de önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdüTürkiye'nin her yerine olduğu gibi Tunceli'ye de büyük yatırımlar yaptık. Hiçbir zaman Tunceli'de milletvekilimiz yok yatırım yapmayalım gibi bir düşüncemiz olmadı. Tunceli bu vatanın aziz bir toprağıdır dedik ve Tunceli'ye elimizden gelen tüm gücümüzle yatırım yaptık. Kişi başına düşünürseniz nüfus maalesef çok fazla değil, kişi başına baktığınız zaman en fazla yatırım alan illerimizden biri Tunceli oldu. Hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık. Munzur Üniversitesini kim kurdu tabi ki AK Parti döneminde açıldı. Munzur Üniversitesi bugün 6 bin öğrenci var, yarın binlerce öğrenci gelecek. Türkiye'nin en iyi kampüslerinden birine sahip Munzur Üniversitesi'nde çok kaliteli bir eğitim veriliyor.