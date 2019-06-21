Son Dakika Haberleri: TUNCELİ Ayı saldırısına uğrayan dağcı, helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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TUNCELİ Ayı saldırısına uğrayan dağcı, helikopterle hastaneye ulaştırıldı

59 dakika önce

Ayı saldırısına uğrayan dağcı, helikopterle hastaneye ulaştırıldıTUNCELİ'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Vadisi'ne tırmanan dağcı grubuna ayı saldırdı.

Ayı saldırısına uğrayan dağcı, helikopterle hastaneye ulaştırıldı
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Vadisi'ne tırmanan dağcı grubuna ayı saldırdı. Saldırıda yaralanan dağcı Serhan Poçan, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Olay, öğle saatlerinde Ovacık ilçesinde meydana geldi. Orta Doğu Arama- Kurtarma, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (ORDOS) üyesi 4 kişilik profesyonel dağcı grubu, Mercan Vadisi'nde tırmanış yaptıkları sırada ayının saldırısına uğradı. Saldırıda Serhan Poçan, aldığı darbenin etkisiyle kayalık bölgeden düşerek yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye askeri helikopter sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk tedavisi yapılan Poçan, helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
Olay sırasında Poçan'ın yanında olduğunu belirten Ömür Birler, "Dört arkadaş inişteyken ayı birden kovuktan çıkarak önümüzdeki arkadaşa saldırdı. Onu aşağı doğru itti. Düşmenin etkisiyle parçalı kırık oluştu. Tedaviye alındı, hayati tehlikesi yok" dedi.
TUNCELİ Ayı saldırısına uğrayan dağcı, helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:12 Kaynak: DHA
Ovacık, Güncel
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