Tunceli Barosu'ndan, kaçak avlananlar hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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Tunceli Barosu'ndan, kaçak avlananlar hakkında suç duyurusu

6 saat önce

TUNCELİ Barosu, kentte koruma altında olan yaban keçilerini kaçak avlayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tunceli Barosu'ndan, kaçak avlananlar hakkında suç duyurusu, System.String[]

TUNCELİ Barosu, kentte koruma altında olan yaban keçilerini kaçak avlayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tunceli Barosu'ndan yapılan açıklamada yoğunlukla Munzur Vadisi Milli Parkı ile Pülümür Vadisi'nde yaşayan yaban keçilerin, son günlerde sıkça kaçak olarak avlandığına dikkat çekildi. Yaban keçilerini avlayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Tunceli'de son dönemlerde yaban keçisi türlerine yönelik olarak yasadışı avlanma faaliyetlerinin arttığı gerek medyaya yansıyan haberlerden ve gerekse de yöre halkının anlatımlarından anlaşılmaktadır. Avlanma faaliyetlerinin özellikle 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu hükümlerine tabi Munzur Vadisi'nde ve Pülümür Vadisi'nde karayolu kenarlarında kolayca yapıldığı bilinmektedir. Bilindiği üzere Kara Avcılığı Kanunu, Merkez Av Komisyonu ve Uluslararası Komisyonlar Kararı ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yaban keçilerinin her türünün avlanması yasak olup aksi eylemler cezai ve hukuki mesuliyete tabidir. Belirtmek gerekir ki yaban keçileri yöre mitolojisinde önemli yer tutan ve kutsiyet taşıyan canlılardır. Yöre mitolojisinde yaban keçilerine dair pek çok söylence bulunmaktadır. Yaban keçileri, yörede Alevilik açısından son derece önemli inanç alanları olan Ana Fatma ve Düzgün Baba'nın kutsiyet taşıyan canlıları olarak bilinir. Keçilerin bir kısım türü Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ne (IUCN) göre Soyu Tehlikedeki Türler arasındadır. Ülkemizin faunastik zenginliğinin, biyolojik çeşitliliğinin korunması mevzuatın amir hükümlerindendir. Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca koruma altında bulunan fauna türlerinin korunması için gerekli işlem ve eylemlerin icrası bakanlığınızın görevi dahilindedir. Buna mukabil yasadışı avlanma faaliyetlerinin engellenmesi hususunda ciddi sorunlar mevcuttur. Şöyle ki Tunceli İli'nin genelinde yayılış gösteren Dağ Keçileri'ne yönelik avlanma faaliyeti gerek personel sayısının azlığı ve gerekse de personel azlığı sebebiyle denetimlerin yetersizliği sebebiyle büyük oranda engellenememektedir. Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ve re'sen tespit edilecek sebeplerle Tunceli'de yaban kçilerine yönelik olarak yasadışı avlanma faaliyetlerinin engellenmesi için gerekli işlem ve eylemlerin icrasını bu kapsamda bilhassa bağlı Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün personel sayısının ihtiyaca yetecek düzeyde artırılarak denetimlerin sıklaştırılmasını ve yasadışı avlanma faaliyeti hakkında farkındalık üretecek çalışmalar yapılmasını Avukatlık Kanunu'nun  76'ncı ve 95'inci maddeleri ile Anayasa'nın 56'ncı maddesi ve Çevre Kanunu'nun 1'inci, 3'üncü ve 30'uncu maddeleri hükümleri çerçevesinde taleplerimizi yazılı olarak ilettik. Bugün tarihi itibariyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne resmi başvuruda bulunuldu."


Tunceli, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:03 Kaynak: DHA
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