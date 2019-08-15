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Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti

1 saat önce

TUNCELİ Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti, System.String[]
TUNCELİ Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.
Maçoğlu ve Dersim Dernekler Federasyonu (DEDEF) üyelerini İBB Meclis Salonu'nda ağırlayan İmamoğlu yaptığı konuşmada "İBB, bu gördüğünüz çatı, her metre karesi sizlere aittir. İstanbul'da yaşayan halka aittir. Biz, sadece burada görevimizi yerine getiriyoruz. Sizlerin oylarıyla, oy veren vermeyen herkesin katkısıyla, demokrasiye olan katkısıyla seçilmiş kişiyiz.  Ama esas olan bu yapıların kimse sahibi değil" dedi.  İmamoğlu,  "Elbette birilerinin ayağına basacağız. Birilerinin önünde duvar olacağız. Ama biz yolumuzdan asla ayrılmayacağız. Çünkü biz, bu konuşmaları yaparak, bu ideallerimizi ortaya koyarak göreve geldik. Bunun özellikle, özgün duruşuyla, tavrıyla, siyasete olgun bakışıyla örnek başlangıçlara, uygulamalara imza atmış Tuncelililerin önünde özellikle anlatmak istedim." diye konuştu. Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu ise, "Burada 4 tane arkadaşımızın, temsiliyetimizin olması, bizim adımıza çok değerli" dedi. Maçoğlu, İstanbul'da 280-300 bine yakın Tuncelili'nin bulunduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından heyet ile tanışan İmamoğlu, Maçoğlu ve beraberinde gelen misafirleriyle toplu fotoğraf çektirdi.


- İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Fatih, İstanbul, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:03 Kaynak: DHA
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