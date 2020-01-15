Tunceli Belediyesi, 10 milyon TL borcu ödemeyince hesaplarına bloke konuldu - Son Dakika

Tunceli Belediyesi ve belediye şirketinin 10 milyon 64 bin TL'lik prim borçlarını ödemediği için hesaplarına bloke konuldu.



Tunceli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne, belediyenin 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle 5 milyon 453 bin 303,30 TL, belediye şirketinin ise 4 milyon 761 bin 424,20 TL prim borcu bulunması nedeniyle hesaplarına bloke konuldu. Bunun üzerine Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, açıklama yaptı.



Belediyenin hesap hareketlerine SGK tarafından bloke konulduğunu aktaran Maçoğlu, "Çalışan arkadaşlarımızın maaşlarını ödeyemedik. Belediyemize ait tüm hesaplara SGK tarafından bir haczetme bir bloke süreci başlatıldı" dedi. - TUNCELİ