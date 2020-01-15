Tunceli Belediyesi, 10 milyon TL borcu ödemeyince hesaplarına bloke konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli Belediyesi, 10 milyon TL borcu ödemeyince hesaplarına bloke konuldu - Son Dakika

Tunceli Belediyesi, 10 milyon TL borcu ödemeyince hesaplarına bloke konuldu

7 saat önce

Tunceli Belediyesi ve belediye şirketinin 10 milyon 64 bin TL'lik prim borçlarını ödemediği için hesaplarına bloke konuldu.

Tunceli Belediyesi, 10 milyon TL borcu ödemeyince hesaplarına bloke konuldu, System.String[]

Tunceli Belediyesi ve belediye şirketinin 10 milyon 64 bin TL'lik prim borçlarını ödemediği için hesaplarına bloke konuldu.


Tunceli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne, belediyenin 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle 5 milyon 453 bin 303,30 TL, belediye şirketinin ise 4 milyon 761 bin 424,20 TL prim borcu bulunması nedeniyle hesaplarına bloke konuldu. Bunun üzerine Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, açıklama yaptı.


Belediyenin hesap hareketlerine SGK tarafından bloke konulduğunu aktaran Maçoğlu, "Çalışan arkadaşlarımızın maaşlarını ödeyemedik. Belediyemize ait tüm hesaplara SGK tarafından bir haczetme bir bloke süreci başlatıldı" dedi. - TUNCELİ

Tunceli, Aralık, prim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TKP'li Tunceli Belediyesi'ne SGK borcunu ödeyemediği için haciz geldi
Kafede 300 lira için dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı 73 kişiyi 20 milyon TL dolandıran Ponzi Arzu'ya verilen ceza belli oldu ABD'li yıldız Kim Kardashian, iddialı mayokinisi ile dikkatleri üzerine çekti

Son Dakika Haberleri
23:10 Fransa'da sendikalardan 24 Ocak'ta gösteri çağrısı - Son Dakika
23:08 Zarif: "İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor" - Son Dakika
23:08 Antalya'da kuyumcudan 17 kilogram altın çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
23:02 ABD'den Mısır'a çağrı: Anadolu Ajansı çalışanlarını serbest bırakın - Son Dakika
23:00 Çaycuma'da Türk Halk Müziği Topluluğu konser verdi - Son Dakika
22:59 Vali Gürel'den Uzman Çavuş Islak ve Terör Gazisi Civelek'e ziyaret - Son Dakika
22:08 Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 23:15:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli Belediyesi, 10 milyon TL borcu ödemeyince hesaplarına bloke konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]