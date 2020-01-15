Tunceli Belediyesi çalışanlarının maaşına haciz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli Belediyesi çalışanlarının maaşına haciz - Son Dakika

Tunceli Belediyesi çalışanlarının maaşına haciz

6 saat önce

TUNCELİ Belediyesi'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borçlarını ödeyemediği için çalışanların maaşına haciz işlemi başlatıldı.

Tunceli Belediyesi çalışanlarının maaşına haciz, System.String[]

TUNCELİ Belediyesi'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borçlarını ödeyemediği için çalışanların maaşına haciz işlemi başlatıldı.

SGK İl Müdürlüğü tarafından Tunceli Belediyesi'nin 4 milyon 461 bin liralık borcundan dolayı çalışanların maaş, vergi, resim, harç hesaplarına haciz konuldu. Haciz işlemlerinin başlatılmasıyla bankalar tarafından belediye hesapları bloke edilirken, belediyede çalışan 131 kişi bu ay maaşlarını alamadı.Karara tepki gösteren Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, "Belediyemizin vergi, resim, harç ve iller bankası payına haciz konulduğu için personelinin maaşları ödenmemiştir. SGK tarafından belediyemizin hesaplarına bloke konulup, tüm hesaplarımıza el konuldu" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:40 Kaynak: DHA
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