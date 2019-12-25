Tunceli Belediyesi'nde eşine şiddet uygulayan sosyal haklardan yararlanamayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli Belediyesi'nde eşine şiddet uygulayan sosyal haklardan yararlanamayacak - Son Dakika

Tunceli Belediyesi'nde eşine şiddet uygulayan sosyal haklardan yararlanamayacak

6 saat önce

TUNCELİ Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında imzalanan sözleşmeyle, eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanlar belediyenin sosyal haklarından faydalanamayacak.

Tunceli Belediyesi'nde eşine şiddet uygulayan sosyal haklardan yararlanamayacak, System.String[]

TUNCELİ Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında imzalanan sözleşmeyle, eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanlar belediyenin sosyal haklarından faydalanamayacak.

Tunceli Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında belediye çalışanlarına yönelik sözleşme imzalandı. Türkiye Komünist Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Mazlum Doğan'ın katılımıyla yapılan sözleşmede eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanların belediyenin sosyal haklardan faydalanamayacağı belirtildi. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sözleşmeyi önemli buldukları belirtti.


Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşine şiddet uygulayanlar Tunceli Belediyesi'nin sosyal haklarından yararlanamayacak
Meteoroloji'den 10 kent için kar yağışı uyarısı yapıldı Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Son Dakika Haberleri
22:35 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması - Son Dakika
22:35 Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika
22:34 Macaristan'dan TürkAkım projesine destek - Son Dakika
22:32 Azerbaycan'da AA'ya ödül - Son Dakika
22:28 Kerküklü Türkmenler kamudaki atamalarda adalet istiyor - Son Dakika
21:33 Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
20:42 Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 22:39:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli Belediyesi'nde eşine şiddet uygulayan sosyal haklardan yararlanamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]