Tunceli belediyesi'nde eşine şiddet uygulayan sosyal haklardan yararlanamayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli belediyesi'nde eşine şiddet uygulayan sosyal haklardan yararlanamayacak - Son Dakika

Tunceli belediyesi'nde eşine şiddet uygulayan sosyal haklardan yararlanamayacak

6 saat önce

Tunceli Belediyesi'nde eşine şiddet uygulayan sosyal haklardan yararlanamayacakTunceli Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında imzalanan sözleşmeyle, eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanlar...

Tunceli Belediyesi'nde eşine şiddet uygulayan sosyal haklardan yararlanamayacak

Tunceli Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında imzalanan sözleşmeyle, eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanlar belediyenin sosyal haklarından faydalanamayacak.

Tunceli Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında belediye çalışanlarına yönelik sözleşme imzalandı. Türkiye Komünist Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Mazlum Doğan'ın katılımıyla yapılan sözleşmede eşine şiddet uygulayan, kumar ve alkol alışkanlığı bulunan ve çok eşli olan çalışanların belediyenin sosyal haklardan faydalanamayacağı belirtildi. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sözleşmeyi önemli buldukları belirtti.

Tunceli belediyesi'nde eşine şiddet uygulayan sosyal haklardan yararlanamayacak

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:45 Kaynak: DHA
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Eşine şiddet uygulayanlar Tunceli Belediyesi'nin sosyal haklarından yararlanamayacak
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