Son Dakika Haberleri: Tunceli Belediyesi'nde mobbing iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Tunceli Belediyesi'nde mobbing iddiası

2 saat önce

Tunceli'de TKP'li belediyenin çalışanlarına mobbing uygulandığı iddiasıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

Tunceli Belediyesi'nde mobbing iddiası, System.String[]
Tunceli'de TKP'li belediyenin çalışanlarına mobbing uygulandığı iddiasıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

Tunceli Belediyesi önünde Belediye ve Özel İdareler Birliği Sendikası Tunceli İl Başkanı Taylan Aydoğdu, çalışanların katılımıyla basın açıklaması düzenlendi. Aydoğdu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediyede bazı çalışanlara yönelik ötekileştirme ve mobbing uygulandığını iddia etti.

Fatih Mehmet Maçoğlu'nun belediye başkanı seçilmesinin ardından Alevi Dedesinin park ve bahçelerde temizlik işine verildiğini, 6 kadın çalışanın su endeksi okuma işçisi olarak görevlendirildiğini ve işyeri temsilcilerinin yerinin değiştirildiğini söyleyen Aydoğdu, "Bu ilin on yıllarca birikmiş bir çok problemi, karalamaya çalıştığınız kayyum belediyesi tarafından çözülse de hala tamamlanamayan projeler var, onlara odaklanın. 31 Mart seçimlerinde halkımızın gösterdiği teveccühü belediye çalışanlarına baskı aracı olarak kullanmaktan vazgeçin" dedi.

Açıklamanın ardından katılımcılar alkışlarla durumu protesto ettikten sonra sessizce dağıldı. - TUNCELİ
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:31 Kaynak: İHA
Türkiye Komünist Partisi, Tunceli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Harekatı'ndan yeni görüntüler yayınlandı Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi İmamoğlu'nun Zor Anları! Montajlanan Videonun Ham Halini İzletmeye Çalıştı Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 17:23:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli Belediyesi'nde mobbing iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]