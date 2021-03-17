TUNCELİ Tunceli Belediyesi'nden çalışanlara yüzde 20 zam, kadınlara pozitif ayrımcılık - Son Dakika

TUNCELİ Tunceli Belediyesi'nden çalışanlara yüzde 20 zam, kadınlara pozitif ayrımcılık

17.03.2021 10:46

Tunceli Belediyesi'nden çalışanlara yüzde 20 zam, kadınlara pozitif ayrımcılıkTUNCELİ Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, çalışanların ücretlerine yüzde 20 zam ve sosyal haklarında iyileştirme sağlandı.

Tunceli Belediyesi'nden çalışanlara yüzde 20 zam, kadınlara pozitif ayrımcılık

TUNCELİ Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, çalışanların ücretlerine yüzde 20 zam ve sosyal haklarında iyileştirme sağlandı. İmzalanan sözleşmeyle, belediyenin kadın çalışanlarına yönelik pozitif ayrımcılık yapılacak, her ayın belli bir günü regl, menopoz ve 8 Mart izni ile LGBT'li bireylere 'Onur Yürüyüşleri'nde idari izin verilecek.

Tunceli Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında, toplu sözleşme imzalandı. Tunceli Belediyesi meclis salonunda düzenlenen toplu sözleşme imza törenine, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Canan Ay Doğan ile Ümit Kaya, DİSK Genel İş Tunceli Temsilcisi Şükran Yılmaz Koç ve işçiler katıldı.

KADINLARA REGL, MENOPOZ VE 8 MART İZNİ

İmzalanan sözleşmeyle, belediyede 63 kadrolu çalışana yüzde 20 zam yapıldı. Yapılan zammın dışında, kadınlara pozitif ayrımcılık yapılarak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir gün, her ayın belli bir günü regl izni ve LGBT'li bireylere de Onur Yürüyüşü'nde bir gün izin verilecek.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sözleşmeyi önemli bulduklarını ifade etti. Belediye Başkanı Maçoğlu, "Biz de regl, menopoz, Onur Haftası, 8 Mart gibi, kadınların eşit temsiliyetiyle ilgili, kesin protokol kararlarımız söz konusu. Sosyal açıdan da yemek ve kira yardımında yüzde 50 ile yüzde 100 arasında bir çalışmamız oldu. Bakış açınız, işçilerin ve onların sendikasıyla ilişkileriniz iyi olursa, güzel bir çalışma yürütebilirsiniz. Burada sendikadaki arkadaşların bizimle diyalogu çok iyi. Gerçekten birbirimizi anladık. Bir önceki dönem yüzde 13 zam verdik, bu dönem de yüzde 20 oranında zam verdik. Gönül isterdi ki, bütçemiz daha iyi olsun ve işçimize hak ettiğini çok daha fazlasını verelim. İşçiler ve memurlar sınırın hep altında kalıyor. Ama yaptığımız zamlarla, bazı işçilerimiz 8 bin TL'nin üstünde, bazıları da 8 bin TL'ye çok yakın maaş alacak. Tüm işçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

'ÇOK İYİ BİR RAKAM'

DİSK Genel İş Tunceli Temsilcisi Şükran Yılmaz Koç ise, belediye ile imzalanan toplu sözleşmede, kadınlara yönelik maddelerin yer almasının mutluluk verici olduğunu belirtti. Koç, kadınlara, kendilerinin belirleyeceği bir günde regl izni, menopoz izni, 25 Kasım ve 8 Mart'ta idari izin verilecek. Onur Haftası'nda da LGBT kimliğini sağlayan kişiler, idari izinli sayılacak. Yapılan sözleşmeyle işçilere yapılan zam, günümüz ekonomisinde çok iyi bir rakam. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

TUNCELİ Tunceli Belediyesi'nden çalışanlara yüzde 20 zam, kadınlara pozitif ayrımcılık
TUNCELİ Tunceli Belediyesi'nden çalışanlara yüzde 20 zam, kadınlara pozitif ayrımcılık
TUNCELİ Tunceli Belediyesi'nden çalışanlara yüzde 20 zam, kadınlara pozitif ayrımcılık
TUNCELİ Tunceli Belediyesi'nden çalışanlara yüzde 20 zam, kadınlara pozitif ayrımcılık

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Tunceli, LGBT, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUNCELİ Tunceli Belediyesi'nden çalışanlara yüzde 20 zam, kadınlara pozitif ayrımcılık - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu'nun 2 yılla yargıladığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecek Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Turizm kentinde uyuşturucu satıcılarına ağır darbe: 200 torbacı yakalandı Hızla gelen araç, işe çıkmak için evden çıkana kadına çarptı! Korkunç anlar kamerada Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor Oyuncu Meral Kaplan, iş yerini bastığı kocasına tırnaklarıyla saldırdı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 419 liradan işlem görüyor         
12:01
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi         
11:40
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler         
11:32
Menüsüne vücut direncini yükselten bıldırcın etini ekleyen kebapçı, şimdi siparişleri yetiştiremiyor Menüsüne vücut direncini yükselten bıldırcın etini ekleyen kebapçı, şimdi siparişleri yetiştiremiyor         
11:20
Beşiktaş, eski Galatasaraylı Koray Günter'i transfer etmek için girişimlere başladı Beşiktaş, eski Galatasaraylı Koray Günter'i transfer etmek için girişimlere başladı         
11:03
Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi         
10:37
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var         
10:19
Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu         
09:53
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı         
03:19
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor         
16:52
Çiçek satan annesini Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 12:20:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TUNCELİ Tunceli Belediyesi'nden çalışanlara yüzde 20 zam, kadınlara pozitif ayrımcılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei