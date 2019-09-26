Tunceli Belediyesi vatandaşlara aşure ikram etti

Tunceli'de belediye tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.

Muharrem oruçlarının bitmesi nedeniyle Tunceli Belediyesi tarafından Kent Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Alevi dedesinin duasının ardından Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Maçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl 2 çeşit aşure yaparak vatandaşlara ikram ettiklerini belirtti.

Yaklaşık 2 bin kişilik aşure yaparak vatandaşlara ikram ettiklerini anlatan Maçoğlu, "Arkadaşlarımızla beraber bu yıl Çölyak hastalığı olanlar için gluten içermeyen yiyeceklerle ve normal aşure yaptık. Aşure kültürümüzdür, yaşamımızdır, inancımızdır. Kültürümüze, inancımıza sahih çıkmak için bu etkinliği düzenledik. Katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.