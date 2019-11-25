Son Dakika Haberleri: Tunceli Belediyesinden kadın çalışanlara özel gün izni
Son Dakika Kültür Sanat Tunceli Belediyesinden kadın çalışanlara özel gün izni - Son Dakika

Tunceli Belediyesinden kadın çalışanlara özel gün izni

6 saat önce

Tunceli Belediyesince alınan kararla, kadın çalışanlara her ayın belirlenen bir gününde özel gün izni verileceği bildirildi.

Tunceli Belediyesinden kadın çalışanlara özel gün izni, System.String[]

Tunceli Belediyesince alınan kararla, kadın çalışanlara her ayın belirlenen bir gününde özel gün izni verileceği bildirildi.

Belediyenin Kadın Meclisi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, komisyonun, kadın çalışanlara özel izin verme kararı aldığı, bu konuda belediyenin meclis salonunda bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan ile DİSK Genel İş Şube Başkanı Şükran Yılmaz ve kadın çalışanların protokol imzaladığı belirtildi.

Belediyenin kadın meclislerinin kadınların her alanda "özneleşerek iradeleşmesini" esas alıp kadın haklarını savunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kadınların güncel taleplerini tespit edip, bu sorunları çözmeyi önümüze hedef koyup eylül ayında yapılan belediye meclis toplantısında Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu kurulması kararı almıştık. Belediyenin tüm hizmetlerinin ve gerçekleştireceği projelerin, her türlü ayrımcılığa karşı cinsiyet eşitliğini esas alacak biçimde dizayn edilmesine katkı sunmak için kadın meclislerimiz ve komisyonumuz bu çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda toplumsal cinsiyet eşitliği ilkemize dayanarak kadın çalışanlarımıza, her ayın belirledikleri bir günü regl izni verme kararı aldık."

Açıklamada, benzer kararların çalışma alanlarında artması ve daha ileriye taşınması için çabaların sürdürüleceği kaydedildi.

Tunceli, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçükçekmece'de pencereden atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı (1)
Kaybolan Zehra ve Korhan ile ilgili korkunç iddia: "Uzun süre evde kıyma makineleri çalışmış" Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erkek öldü Kaybolan genç kadının annesinden korkunç iddia: Cesedi kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 00:07:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli Belediyesinden kadın çalışanlara özel gün izni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]