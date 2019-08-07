Tunceli Belediyesinden yardım kampanyası

Tunceli
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu
, belediyenin ekonomik sorunlarını çözmek ve yeni projeleri hayata geçirmek için yardım kampanyası başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekonomik sorunlar yaşayan Tunceli Belediyesi tarafından planlanan projelerin hayata geçirebilmesi amacıyla "Umudu Büyütüyoruz" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet
Maçoğlu, yaptığı açıklamada, kent için bir şeyler yapmak isteyen insanların desteklerini kampanyaya çevirme kararı aldıklarını belirtti.
Kampanya ile etkili kitlesel bir seferberlik başlatmak kararı verdiklerini aktaran Maçoğlu, şunları kaydetti:
"Halkımızın sunmak istediği küçük, büyük ama değerli destelerle üretimden sosyal alanlara, ulaşımdan suya, eğitimden sağlığa, konuttan turizme ve altyapısına kadar birçok projenin adımlarını bu halk seferberliği ile başlatmış olacağız. Esas çözüm gücü olan Dersim
halkı ve dostlarını içeride dışarıda başlattığımız seferberlik fırtınasına katarak insanlığa örnek olacak bir kent yaratmaya davet ediyoruz. Bunu mutlaka başaracağız zira halkımıza güveniyoruz. Bu nedenle 25 liralık destek kampanyamıza katılacağınıza olan inancımız tamdır."