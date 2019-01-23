Son Dakika Haberleri: Tunceli Belediyesinin Temizlik Çalışmaları

Tunceli Belediyesinin Temizlik Çalışmaları

1 saat önce

Tunceli Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Tunceli Belediyesinin Temizlik Çalışmaları, System.String[]
Tunceli Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kötü hava koşullarına rağmen vatandaşların sağlıklı ortamda yaşamını sürdürmelerini sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in talimatları doğrultusunda ekiplerin il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası temizlik çalışmalarına hız verdiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Belediyemiz sınırlarındaki bütün ana cadde ve sokaklarda her gün düzenli olarak çöpler alınıyor. Şehrimizin ana arterleri, sokak ve mahallelerimiz süpürülüyor, çöpler toplanıyor. Ekiplerimizce ilimizin farklı noktalarında çevre temizliği ve çöp toplama çalışmaları düzenli olarak devam ediyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:53 Kaynak: AA

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