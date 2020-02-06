Tunceli beylikdüzü belediye başkanı çalık'tan maçoğlu'na ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli beylikdüzü belediye başkanı çalık'tan maçoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Tunceli beylikdüzü belediye başkanı çalık'tan maçoğlu'na ziyaret

14 dakika önce

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan Maçoğlu'na ziyaretİSTANBUL'un Beylikdüzü Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Murat Çalık, Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ziyaret etti.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'tan Maçoğlu'na ziyaret

İSTANBUL'un Beylikdüzü Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Murat Çalık, Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Çalık, "Tunceli'nin çok özel lezzetleri var. Herkesi Tunceli'ye davet ediyorum. Gelip, görsünler; çok güzel kent. Tunceli Belediyesi ile iş birliğine de hazırız" dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Elazığ ve Malatya'da deprem bölgelerinde yaptığı incelemelerin ardından Tunceli'ye geldi. Bu sabah kente ulaşan Çalık, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ziyaret etti. Belediye binasındaki ziyarette konuşan Çalık, uzun zamandır Tunceli'ye gelmek istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Tunceli'yi sadece görmek değil hissetmek gerekir. Geçmiş yıllarda birkaç kez gelmiştim ama hep bahar ayında gelmek istiyorum buraya. Mesela Ovacık'a gidemedim. Munzur Gözeleri çok merak ediyorum, orayı görmek istiyorum. Baharda gelip, oraları da görmek istiyorum. Munzur Tunceli'nin en önemli omurgası ve yaşam kaynağıdır. Tunceli'de güzel işler de oluyor. Tunceli'ye özgü bitkiler var. Dağ sarımsağını ilk kez burada tattım. 'Gulik' diye bir bitki var, inanılmaz lezzetli. Tunceli'nin çok özel lezzetleri var, herkesi Tunceli'ye davet ediyorum. Gelip, görsünler; çok güzel bir kent. Belediye olarak Tunceli Belediyesi ile iş birliğine hazırız. Biz Tunceli'de önemli gördüğümüz hizmetleri hep örnek alır, uygulamaya çalışırız. Belediyeler bunu bence yapmalı. Bizim farklı ve güzel işlerimizi de Tunceli Belediyesi örnek alacaktır. Önemli olan, belediyelerde siyaset yapmadan hizmet yapmak, yaşamı kolaylaştırmaktır. Siyaset mekanizmasının en az girmesi gereken yer, belediyelerdir. Türkiye'deki gibi belediyelerde siyaset yapmamak gerekir. Çünkü bizde her konu siyaset malzemesi yapılıyor. Bunun için yerelde belediyelere siyaset girmeden hizmetler yapılmalı."

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu da Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'a ziyareti için teşekkür ederek, "Tunceli Belediyesi olarak ilk günden itibaren deprem bölgesinde olduk ve elimizden gelen bütün gayreti göstererek, depremzedelerimin yanında olmak istedik. Sayın Başkan ile iş birliği yaparak, karşılıklı hizmetler yapmak isteriz. Belediyemizin ekonomik durumu ortada, tabi ki bizlere yardımları olursa mutlu oluruz. Önümüzdeki süreçte belli konularda Beylikdüzü Belediyesi ile çalışmalarımız mutlaka olacaktır" dedi.

Tunceli beylikdüzü belediye başkanı çalık'tan maçoğlu'na ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili suç duyurusunda bulundu
Son Dakika: Van'da çığ altında kalan 3 kişiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de soyguncu dehşeti! Kuyumcunun boğazını kesip kaçtı Son dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi

Son Dakika Haberleri
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!
10:39 Bade İşçil: Şu an çocuklar gibi utandım
10:51 Didem Soydan'dan sabah ezanı paylaşımı: Nişantaşı'nda duyduğum en efsane ezan okunuyor
09:46 Ocak ayında öne çıkan oyuncular belli oldu
09:24 Arka Sokaklar'a bir ödül daha...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 12:21:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli beylikdüzü belediye başkanı çalık'tan maçoğlu'na ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]