Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından kayıp üniversiteliye ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından kayıp üniversiteliye ilişkin açıklama - Son Dakika

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından kayıp üniversiteliye ilişkin açıklama

6 saat önce

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı Pazar gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından kayıp üniversiteliye ilişkin açıklama, System.String[]

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı Pazar gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yazılı açıklama yaptı.


Başsavcılık açıklamasında: "Gülistan Doku'nun il emniyet müdürlüğüne kayıp vak'ası olarak bildirilmesinin ardından gerekli çalışma başlatılmıştır. Daha sonra Doku'nun yakınlarının erkek arkadaşından şüphesi üzerine, şahıs hakkında inceleme ve araştırmaya gidilmiş ve şu çalışmalar yapılmıştır. Şüpheli şahısın evinde kayıp kızın bulunmasına yönelik arama ve el koyma işlemleri yapılmış, bu şahsın ve yakınlarının ifadeleri alınmış, yine şüpheli şahısın olay gününü gösterir bütün hareketlerinin tespiti amacıyla Tunceli ili çapında kamera kayıtları araştırması yapılmıştır. Bahsi geçen şahıs ve kayıp şahısın HTS kayıtları ve baz istasyonu bilgileri detaylı olarak incelenmiş, kayıp şahısın son görüştüğü ve görüşme yaptığı kişilerin bilgi sahibi olarak ifadeleri alınmıştır. Kayıp şahısın şehir giriş çıkışlarında bulunan PTS kayıtlarında il dışına çıkıp çıkmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp ihbarının ardından ilgili güvenlik birimleriyle olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatmış ve bu çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir""denildi. - TUNCELİ

Başsavcı, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:24 Kaynak: İHA
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