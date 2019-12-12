Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Atbaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Atbaş, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Atbaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Atbaş, AA'nın

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başsavcı Atbaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği ve "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yer alan fotoğrafları tek tek inceledi.

Atbaş, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün Sarıkamış harekatının 104. yılı kapsamında Trabzon'da düzenlenen yürüyüşü konu alan "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in ayın dünyaya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük göründüğü "Süper ay" fotoğrafını seçen Atbaş, spor kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'ndaki sıralama turunda çektiği "Motokros heyecanı" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Atbaş, oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, AA'nın yurt içi ve yurt dışında önemli olayları ortaya koyduğunu söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:08 Kaynak: AA
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