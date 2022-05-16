Tunceli dağlarında açan ters laleler ilgi odağı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli dağlarında açan ters laleler ilgi odağı oldu

16.05.2022 12:47
Tunceli dağlarında açan ters laleler ilgi odağı oldu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinin dağlık alanlarında yetişen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki endemik bitki türü olan ters laleler, doğa severlerin ilgi odağı oldu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinin dağlık alanlarında yetişen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki endemik bitki türü olan ters laleler, doğa severlerin ilgi odağı oldu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yılda sadece 15 gün açan ve 'ağlayan gelin' adıyla da bilinen ters laleler, özellikle doğasever, fotoğrafçı ve trekking tutkusu olan vatandaşların günübirlik akınına uğruyor. Dağlık alanda, uzun ve zorlu yürüyüşün ardından ulaşılan ters laleler, diğer dağ çiçekleriyle birlikte oluşturduğu renk cümbüşü ziyaretçilerine adeta görsel şölen yaşatıyor. Her yıl ters laleleri görmek için bölgeye giden Halk Müziği Sanatçısı Ali Yıldırım ve Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Gökalp, bu kez dağdaki ters lale bahçesine bağlamalarını da götürerek 'Ters Lale' çiçekleri için uyarladıkları müziği seslendirdi.

Çemişgezek Anıl köyü kuzey zirve yaylalarındaki güzelliğin belgesellere konu olacak düzeyde olduğunu aktaran Beden Eğitimi Öğretmeni Hakan Gökalp, "Her yıl meşakkatli ve bir o kadar keyifli yürüyüşün ardından, bu yıl da bu güzellikleri yeniden görmek nasip oldu. Halk müziği sanatçısı arkadaşımız Ali Yıldırım ile birlikte bu muhteşem doğa huzurunda, bağlamamız eşliğinde türkülerimizi seslendirdik. Malum ismi ters lale, ağlayan gelin, bir diğer ismi de hüzün çiçeği. Bizde onların arasında hüzünlü türkülerimizi söyledik. Bu coğrafyada rengarenk çiçeklerin, karlı dağların, mavinin, yeşilin, bütün tonlarını görmek mümkün. Mutlaka görülmesi gereken yerler. Bu doğa, bu güzellikler, endemik türlerimiz, önemli ve korunması gereken değerlerimizdir. Bağlamamızla birlikte, çoban şenliğimiz, köy ekmeğimiz, türkülerimiz, sohbetimiz eşliğinde, dağlarımızın, yaylalarımızın vadilerimizin ve derelerimizin doyumsuz seyri ruhumuza iyi geldi" dedi.

(Sezai Akın - İHA)

Tunceli dağlarında açan ters laleler ilgi odağı oldu
Tunceli dağlarında açan ters laleler ilgi odağı oldu
Tunceli dağlarında açan ters laleler ilgi odağı oldu
Tunceli dağlarında açan ters laleler ilgi odağı oldu

YORUMLAR
500
Bilim kurgu filmlerinden gerçeğe: Alkolizme çare gen değiştirme Bilim kurgu filmlerinden gerçeğe: Alkolizme çare gen değiştirme Tunceli'de bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi Tunceli'de bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi

Çemişgezek, Tunceli, Bitki, Lale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunceli dağlarında açan ters laleler ilgi odağı oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:50 Ali Koç hakkında, "Fener-Trabzon gerginliğini tırmandırdı" iddiasıyla 30 bine yakın, "Ali Koç yargılansın" hashtagi açıldı
12:45 Görenler şaştı kaldı: 2 TL'ye satılan lahmacun sosyal medyada gündem oldu!
12:42 Yargıtay 2019'da başlayan davada hükmü onayladı: Emine Bulut'u öldüren eski kocası Fedai Varan'ın müebbet cezası onandı
12:33 Kimliğini kaybetti, adına şirket açıldı! Kocaeli'de zihinsel engelli vatandaş, 7,5 milyon TL'lik vergi borcuyla karşı karşıya kaldı
12:27 Bir dönem "Türkiye'nin Maldivleri" deniliyordu... Salda Gölü bataklık şeklini aldı
12:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sanıkların ağırlaştırılmış müebbeti istendi
12:18 Damla Sönmez, tatil sezonunu Bodrum'da açtı! Mayolu paylaşıma ilk yorum rol arkadaşı Murat Yıldırım'dan geldi
12:07 TEM büyük bir faciayı engelledi! Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı
11:45 Çeçen lider Kadirov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Azovstal" tepkisi: Sizi aldatmalarına izin vermeyin
11:38 Rusya'dan İsveç ve Finlandiya'ya NATO yanıtı: Sonuçları ağır olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 13:02:45. #1.11#
SON DAKİKA: Tunceli dağlarında açan ters laleler ilgi odağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement