Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 1 asker şehit oldu
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Tunceli'de 1 asker şehit oldu

12 dakika önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Tunceli'de 1 asker şehit oldu, System.String[]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:48 
Ovacık, Tunceli, Ekonomi
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