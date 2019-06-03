Tunceli'de 1 asker şehit oldu
12 dakika önce
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:48
'nin Ovacık
ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
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