Tunceli'de 1'i gri listede 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Tunceli'de 1'i gri listede 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli düzenlenen operasyonda biri terör arananlar listesinde 500 bin TL ödüllü gri kategoride yer alan "Argeş" kod adlı Osman İşleyen olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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