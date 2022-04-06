Tunceli'de 1'i Munzur çayı kenarında 5 sığınak imha edildi - Son Dakika

TUNCELİ'de İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütlerine yönelik yürütülen Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu'nda tespit edilen 1'i Munzur çayı kenarında 5 sığınak imha edildi.

Tunceli'de terör örgütlerine yönelik 12 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu' sürüyor. Merkeze bağlı Ahpanos, Bali Deresi ve Munzur Vadisi'nde yoğunlaştırılan operasyonda özel birlikler sarp kayalıklardaki alanlarda bulunan mağaralara uzun merdiven ve çelik halatlar yardımıyla girerken, 1'i Bali Deresi'nin giriş kısmında Munzur çayına 1 metre mesafede 5 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınaklar diğer malzemelerle imha edildi.