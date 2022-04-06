Tunceli'de 1'i Munzur çayı kenarında 5 sığınak imha edildi - Son Dakika
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Tunceli'de 1'i Munzur çayı kenarında 5 sığınak imha edildi

06.04.2022 00:07
Tunceli'de 1'i Munzur çayı kenarında 5 sığınak imha edildi

TUNCELİ'de İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütlerine yönelik yürütülen Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu'nda tespit edilen 1'i Munzur çayı kenarında 5 sığınak imha edildi.

TUNCELİ'de İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütlerine yönelik yürütülen Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu'nda tespit edilen 1'i Munzur çayı kenarında 5 sığınak imha edildi.

Tunceli'de terör örgütlerine yönelik 12 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan Eren-23 Mercan Dağları Operasyonu' sürüyor. Merkeze bağlı Ahpanos, Bali Deresi ve Munzur Vadisi'nde yoğunlaştırılan operasyonda özel birlikler sarp kayalıklardaki alanlarda bulunan mağaralara uzun merdiven ve çelik halatlar yardımıyla girerken, 1'i Bali Deresi'nin giriş kısmında Munzur çayına 1 metre mesafede 5 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınaklar diğer malzemelerle imha edildi.


Tunceli'de 1'i Munzur çayı kenarında 5 sığınak imha edildi
Tunceli'de 1'i Munzur çayı kenarında 5 sığınak imha edildi
Tunceli'de 1'i Munzur çayı kenarında 5 sığınak imha edildi
Tunceli'de 1'i Munzur çayı kenarında 5 sığınak imha edildi
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İl Jandarma Komutanlığı, Tunceli, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de 1'i Munzur çayı kenarında 5 sığınak imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de 1'i Munzur çayı kenarında 5 sığınak imha edildi - Son Dakika
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