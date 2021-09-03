Tunceli'nin Hozat ilçesinde, jandarma ekiplerince 1 kilo 170 gram kubar esrar ve 553 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yasa dışı kenevir ekimine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, Hozat ilçesindeki dağlık bir arazide kenevir ekildiğini belirledi.
Arazide arama yapan ekipler, buldukları 1 kilo 170 gram kubar esrar ve 553 kök Hint kenevirini yakarak imha etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Tunceli'de 1 kilo 170 gram kubar esrar ve 553 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika