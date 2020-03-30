Tunceli'de 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Tunceli Valiliği, Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde İstanbul'dan gelen bir kişide korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine köyün karantinaya alındığını açıkladı.



Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Mazgirt ilçemiz Geçitveren köyümüzde İstanbul'dan gelen bir vatandaşımızda Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine köyümüz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararınca karantinaya alınmıştır. Korona virüs testi pozitif çıkan hastamızın da tedavisine Tunceli Devlet Hastanemizde devam edilmektedir Başta Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarımız olmak üzere ilgili bakanlıklarımızdan gelen genelgelerdeki hususlar da ilk günden itibaren titizlikle yerine getirilmektedir" denildi. - TUNCELİ