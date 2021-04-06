Tunceli'de 1 köy, karantinaya alındı - Son Dakika

Tunceli'de 1 köy, karantinaya alındı

06.04.2021 15:06
Tunceli'de 1 köy, karantinaya alındı, System.String[]

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak köyü, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine 14 gün karantinaya alındı.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak köyü, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine 14 gün karantinaya alındı.

Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak köyü sakinlerinde koronavirüs tespit edilmesiyle 14 gün süreyle karantinaya alındı. Ovacık Kaymakamlığı'ndan karantinaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Güneykonak köyünde artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle Kaymakamımız Emre Dündar başkanlığında toplanan İlce Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu kararla, 6 Nisan 2021 tarihinden itibaren 14 gün boyunca karantinaya alınmıştır" denildi.


- Tunceli
Tunceli'de 1 köy, karantinaya alındı

Koronavirüs, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de 1 köy, karantinaya alındı - Son Dakika


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