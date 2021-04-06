Tunceli'de 1 köy, karantinaya alındı - Son Dakika

Tunceli'de 1 köy, karantinaya alındı

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak köyü, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine 14 gün karantinaya alındı.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak köyü, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine 14 gün karantinaya alındı. Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak köyü sakinlerinde koronavirüs tespit edilmesiyle 14 gün süreyle karantinaya alındı. Ovacık Kaymakamlığı'ndan karantinaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Güneykonak köyünde artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle Kaymakamımız Emre Dündar başkanlığında toplanan İlce Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu kararla, 6 Nisan 2021 tarihinden itibaren 14 gün boyunca karantinaya alınmıştır" denildi.

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