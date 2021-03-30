Tunceli'de +1 milletvekili sevinci - Son Dakika

Tunceli'de +1 milletvekili sevinci

30.03.2021 10:57
Tunceli'de +1 milletvekili sevinci, System.String[]

Tunceli'de +1 milletvekili sevinci YÜKSEK Seçim Kurulu, son nüfus sayımına göre, her seçim çevresinin çıkaracağı yeni milletvekili sayılarını ilan etti.

Tunceli'de +1 milletvekili sevinci

YÜKSEK Seçim Kurulu, son nüfus sayımına göre, her seçim çevresinin çıkaracağı yeni milletvekili sayılarını ilan etti. Bu kapsamda Tunceli'de 1 olan milletvekili sayısı, 2'ye yükseldi. Milletvekili sayısının artması, kentte sevinçle karşılandı.

YSK'nın 31 Aralık 2019 tarihli Türkiye İstatistik Kurumu nüfus verilerini gerekçe göstererek, illerin milletvekili sayılarında yaptığı düzenlemeyle Tunceli'nin 2 olan vekil seçilme sayısı, 1'e düştü. Son nüfus sayımına göre, her seçim çevresinin çıkaracağı yeni milletvekili sayılarını açıklayan YSK, Tunceli'nin vekil sayısının 2'ye yükseldiği duyurdu. HDP'den Alican Önlü ve CHP'den Polat Şaroğlu'nun milletvekili olduğu Tunceli'nin vekil sayısının tekrar yükselmesi, kentte sevinçle karşılandı.

'İLİN TEMSİLİYETİNİN MECLİS'TE 2 OLMASI, MUTLULUK VERİCİ'HDP Tunceli İl Başkanı Nurşat Yeşil, YSK'nın aldığı kararın sevindirici olduğunu belirterek, "Nüfusun tekrar artmış olması, ilimiz açısından çok önemli bir gelişme ve ilin temsiliyetinin Meclis'te 2 olması da mutluluk verici. Gerek ekonomik nedenler gerekse siyasal durumlardan kaynaklı şehrimizde göç oranı oldukça fazla. Genelde vatandaşlar metropol şehirlerine ve yurt dışına göç ediyor. Bunun sonucu olarak milletvekili sayımız, geçen yıl 1'e düşmüştü. Nüfusun artış sebebinin dışarıda yaşayan vatandaşların nüfus kayıtlarını kente almasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Doğurganlık oranında ciddi yükseliş yok çünkü" dedi.'VEKİL SAYIMIZIN 2'YE ÇIKARILMASI İÇİN ÇABA GÖSTERDİK'Tunceli'nin milletvekili sayısının tekrar 2'ye yükseltilmesi için çaba sarf ettiklerini söyleyen CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik ise şunları söyledi: "2020 yılında milletvekili sayımız 1'e düşmüştü. İlimizin nüfusunda da 3 bin 700 civarında düşüş vardı. Bu yılki çalışmalarımızı o yönde yaptık, milletvekili sayımızın 2'ye çıkarılması için yoğun çaba gösterdik. Bu yıl da göçlerimiz oldu. Vatandaşların nüfus kayıtlarını buraya alması durumunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hemşehrilerimiz yılın belli bir döneminde burada yaşamaktadırlar. Yaz aylarında burada yaşıyorlar, onun için birinci adreslerini buraya almaları çok iyi olacaktır. Her kentin gerçekten en az 2 milletvekiliyle temsil edilmesi lazım. Tunceli'nin 1 milletvekiliyle Meclis'te temsil edilmesi problem olacaktı. Bu bakımdan milletvekili sayımızın 2'ye çıkarılması mutluluk vericidir." AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın ise konuyla ilgili değerlendirme yapmadı. Kent sakinlerinden Hıdır Mercan, göç edenlere kente dönüş yapmaları için çağrıda bulunarak, milletvekili sayısının 2 olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Agit Aral vatandaş ise "Milletvekili sayısının 2'ye çıkarılmasının olumlu bir durumdur. Meclis'te daha çok sesimiz yükselecektir" dedi.

Tunceli'de +1 milletvekili sevinci
Tunceli'de +1 milletvekili sevinci
Tunceli'de +1 milletvekili sevinci
Tunceli'de +1 milletvekili sevinci
Tunceli'de +1 milletvekili sevinci
Tunceli'de +1 milletvekili sevinci
Tunceli'de +1 milletvekili sevinci
Tunceli'de +1 milletvekili sevinci
Tunceli'de +1 milletvekili sevinci
Tunceli'de +1 milletvekili sevinci
Tunceli'de +1 milletvekili sevinci
Tunceli'de +1 milletvekili sevinci

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de +1 milletvekili sevinci - Son Dakika


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