Tunceli'de 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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TUNCELİ merkez kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:38 Kaynak: DHA
TUNCELİ merkez kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Tunceli merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik ortak operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında tespit edilen 1 PKK'lı terörist, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.
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