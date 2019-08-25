Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Tunceli'de 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

TUNCELİ merkez kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

TUNCELİ merkez kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik ortak operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında tespit edilen 1 PKK'lı terörist, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.

Tunceli, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:38 Kaynak: DHA
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