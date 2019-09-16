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Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

27 dakika önce

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildiTUNCELİ - Tunceli merkez kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirilirken, silahı ve mühimmatı da ele geçirildi.

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ - Tunceli merkez kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirilirken, silahı ve mühimmatı da ele geçirildi.

Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği operasyon kapsamında 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamanın devamında, "Operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetinde, 1 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 3 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet el bombası, 1 adet sırt çantası ve 1 adet terörist kıyafeti ele geçirilmiştir"denildi.

Öteyandan kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Emniyet Müdürlüğü, Tunceli Valiliği, Tunceli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:00 Kaynak: İHA
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