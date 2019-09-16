Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
TUNCELİ - Tunceli merkez kırsalında 1 terörist etkisiz hale getirilirken, silahı ve mühimmatı da ele geçirildi.
Tunceli Valiliği, merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği operasyon kapsamında 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamanın devamında, "Operasyon bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetinde, 1 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 3 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet el bombası, 1 adet sırt çantası ve 1 adet terörist kıyafeti ele geçirilmiştir"denildi.
Öteyandan kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.