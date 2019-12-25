Tunceli'de 100 çocuğa bot hediye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de 100 çocuğa bot hediye edildi - Son Dakika

Tunceli'de 100 çocuğa bot hediye edildi

6 saat önce

Tunceli'de aralarında özel bireylerin de bulunduğu 100 çocuğa bot hediye edildi.

Tunceli'de 100 çocuğa bot hediye edildi, System.String[]

Tunceli'de aralarında özel bireylerin de bulunduğu 100 çocuğa bot hediye edildi.


AK Parti Tunceli İl Başkanlığı tarafından yapılan projelerle gerçekleştirilen ev ziyaretleri kapsamında aralarında özel bireylerin de yer aldığı 100 çocuk belirlendi. Belirlenen çocuklara iş adamı Hakan Özer'in desteğiyle bot alınarak, tek tek evler ziyaret edilip hediye edildi.


AK Parti Tunceli İl Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada: " İl Başkanımız Fatih Tek'in talimatları doğrultusunda mahallelerimizde sosyal sorumluluk çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektir. Özellikle mahalle başkanlarımız aracılığıyla tespit edilen hanelerimize 'Çay Sizden Sohbet Bizden, Gönüller'e Misafiriz' projelerimizle ziyaretler yapıyoruz. Bugünde belirlenen 100 öğrenci kardeşimize iş adamı Hakan Özerin destekleriyle kışlık bot hediye ettik. Mahalle çalışmalarımıza devam ederek vatandaşlarımızdan gelen talep ve öneriler ile planlamalarımızı sürdüreceğiz" denildi. - TUNCELİ

Hakan Özer, AK Parti, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:52 Kaynak: İHA
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