Tunceli'de 104 yaşındaki halk ozanı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de 104 yaşındaki halk ozanı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tunceli'de 104 yaşındaki halk ozanı son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Tunceli'de 104 yaşında hayatını kaybeden halk ozanı Süleyman Doğan, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Tunceli'de 104 yaşındaki halk ozanı son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Tunceli'de 104 yaşında hayatını kaybeden halk ozanı Süleyman Doğan, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.


Tunceli merkeze bağlı Milli köyünde dün hayatını kaybeden halk ozanı Süleyman Doğan (104) için bugün Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine çocukları ve torunlarının yanı sıra il, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı.


Tören öncesi halk ozanı Süleyman Doğan'ın eserleri dinletildi, hayatından kesitler anlatıldı. Helallik alınmasının ardından Doğan için cenaze namazı kılındı. Daha sonra Doğan'ın cenazesi merkeze bağlı Milli köyüne götürülerek toprağa verildi.


Eşini 2002 yılında kaybeden halk ozanı Süleyman Doğan'ın 6'sı vefat etmiş 12 çocuğu ile 23 torununun bulunduğu öğrenildi.


Doğan'ın ayrıca çok sayıda Zazaca eseri bulunuyordu. - TUNCELİ

Süleyman Doğan, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli futbolcu Zeki Çelik: Beni herkes gurbetçi sanıyor
HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı Adıyaman'da ham petrol tankında yangın çıktı

Son Dakika Haberleri
21:20 Anne kız hırsızlık yaparken kameralara yakalandı - Son Dakika
21:19 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Uygur Türkleri konusunda sessiz kalmamız mümkün değildir" - Son Dakika
21:15 Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
21:15 Üç büyüklerin kayıp haftası! - Son Dakika
21:14 Annesini darp ettiği iddia edilen oğlu tutuklandı - Son Dakika
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Son Dakika
19:49 Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 21:23:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli'de 104 yaşındaki halk ozanı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]