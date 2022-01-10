Tunceli'de 107 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Tunceli'de 107 köy yolu ulaşıma kapandı

TUNCELİ Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 107 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler çalışma başlattı.

Tunceli'de dün akşam saatlerinde Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 107 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Nazımiye, Pülümür ve Ovacık ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil edilirken hamile ve engelli personele de idari izin verildi.