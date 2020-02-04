Tunceli'de 12 proje 2020 yatırım programına alındı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tunceli'de 12 proje 2020 yatırım programına alındı - Son Dakika Ekonomi

Tunceli'de 12 proje 2020 yatırım programına alındı

7 saat önce

Tunceli'de 2020 yılı için Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında başvurulan 12 projenin kabul edildiği bildirildi.

Tunceli'de 12 proje 2020 yatırım programına alındı, System.String[]

Tunceli'de 2020 yılı için Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında başvurulan 12 projenin kabul edildiği bildirildi.


Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tunceli'den 12 proje hazırlandı. Hazırlanan projeler il proje değerlendirme birimi tarafından değerlendirilip kabul edildi. Toplam proje bütçesi 17 milyon 489 bin 646 TL olan 12 projenin tamamının bakanlık tarafından 2020 yatırım programına alındığı açıklandı.


Küçükbaş, büyükbaş ve su ürünleri üretim tesislerinin yanı sıra bitkisel ürün işleme ve depolama ile süt işleme tesisinden oluşan 12 yatırım için 2020 yılı içerisinde toplam 8 milyon 744 bin 823 TL hibe ödemesi gerçekleştirileceği de kaydedildi.


İl Müdürü Orhan Kaya, "2025 yılına kadar devam edilmesi planlanan KKYDP kapsamında bu yılki yatırım programa alınan tüm projelerin üreticilerimize, yatırımcılarımıza, İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - TUNCELİ

Tunceli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:08 Kaynak: İHA
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