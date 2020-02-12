Tunceli'de 120 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika

Tunceli'de 120 köy yolu kardan kapandı
11 dakika önce
TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:31 Kaynak: DHA
TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerinin kardan kapanan yollatrı temizleme çalışmaları sürüyor. Öte yandan Tunceli- Erzincan karayolunda etkili olan fırtına nedeniyle ekipler, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor..
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