Tunceli'de 120 yataklı termal otel sağlık çalışanlarının hizmetine sunuldu - Son Dakika

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimleriyle Pertek ilçesindeki 120 yataklı termal otel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarına tahsis edildi.

Vali Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün düzenledikleri "İl Pandemi Kurulu Toplantısı"nda Kovid-19 salgınına karşı alınan tüm kararların titizlikle uygulandığını anımsattı.

İki gün önce sağlık çalışanlarının yer sorununun gündeme geldiğini ve çözüm için kent merkezinde Munzur Çayı kenarındaki 70 yatak kapasiteli doğa otelinin sahibi ile görüşerek burayı ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına açtırdıklarını anımsatan Vali Sonel, şunları söyledi:

"Sağlık çalışanlarımız bu süreçte fedakarca çalışıyor ve mesai sonrası evlerine gitmedikleri için bizden yer talebinde bulundular. Daha önce merkezde 70 yataklı doğa otelini ayarlamıştık. Şimdi de Pertek ilçemizdeki 120 yatak kapasiteli termal otelimizin sahibiyle görüştük ve otelin tamamını 1 Haziran tarihine kadar ücretsiz bir şekilde sağlık çalışanlarımıza açtı. Bu iş insanlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah devlet ve millet olarak bu işin üstesinden geleceğiz."

Vatandaşlarda çağrıda bulunan Vali Sonel, "Bu süreçte vatandaşlarımızdan isteğimiz evlerinde kalmaya devam etmeleridir. Hayat eve sığar." ifadesini kullandı.