Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 123 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı, 99'u İçin Çalışma Sürüyor

Tunceli'de 123 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı, 99'u İçin Çalışma Sürüyor

57 dakika önce

Tunceli'de 123 köy yolu ulaşıma açıldı, 99'u için çalışma sürüyor Kar yağışının etkili olduğu ve 222 köy yolunun kapandığı Tunceli'de ekipler 24 saat aralıksız karla mücadele çalışması yapıyor Ekiplerin çalışmasıyla birlikte 123 köy yolu açıldı Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle halen...

Tunceli'de 123 köy yolu ulaşıma açıldı, 99'u için çalışma sürüyor
Kar yağışının etkili olduğu ve 222 köy yolunun kapandığı Tunceli'de ekipler 24 saat aralıksız karla mücadele çalışması yapıyor
Ekiplerin çalışmasıyla birlikte 123 köy yolu açıldı
Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle halen çok sayıda köye enerji verilemediği öğrenildi

TUNCELİ - Kar yağışın etkili olduğu ve 222 köy yolunun kapandığı Tunceli'de ekipler 24 saat aralıksız karla mücadele çalışması yapıyor. Ekiplerin çalışmasıyla birlikte 123 köy yolu açılırken, elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle halen çok sayıda köye enerji verilemediği öğrenildi.
Tunceli'de Çarşamba günü başlayan ve Cuma gününe kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 222 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından oluşturulan karla mücadele ekipleri, kapalı köylerden 123'ünün yolunu kısa sürede açtı. Kapalı durumda olan ve yer yer 1 metreyi aşan bölgelerin de olduğu 99 köy yolunun açılması için ekipler 24 saat aralıksız çalışmasını sürdürüyor.
Öte yandan kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle elektrik direklerinin devrilmesi ve enerji hatlarının zarar görmesinden dolayı Nazımiye ilçe merkezi ile yaklaşık 80 köye elektrik verilemediği öğrenildi. Ekiplerin enerji verilmesi için başlattığı çalışmaların sürdüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:07 Kaynak: İHA

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