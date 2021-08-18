Tunceli'de 13 kilo Hint keneviri tohumu ele geçirildi - Son Dakika

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, 13 kilo 320 gram Hint keneviri tohumu ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu kentteki evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskında; 13 kilo 320 gram Hint keneviri tohumu ve 10 bin lira ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.