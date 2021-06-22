Tunceli'de 15 dönüm ekili alan yandı - Son Dakika

Tunceli'de bir köyde 15 dönüm alanda ekili bulunan arpa çıkan yangın sonucu küle döndü.

Yangın, Çemişgezek ilçesine bağlı Akçapınar Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köyde 15 dönüm arpa ekili alan henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yangını fark eden köy sakinleri traktörleriyle müdahale ederek diğer tarlalara sıçramasını engelledi. Köylüler ve olay yerine çağrılan itfaiye ekibinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Soğutma çalışması yapılan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ