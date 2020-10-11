Tunceli'de 15 kilo Afyon sakızı ele geçirildi, 3 İranlı gözaltına alındı - Son Dakika

Tunceli polisinin bir otomobile düzenlediği operasyonda 3 İranlı şahıs gözaltına alındı, 15 kilo 200 gram uyuşturucu madde olan Afyon sakızı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında bir araç tespit edilerek Tunceli-Erzincan yolunda takibe alındı. Takip sonrası durdurulan araca operasyon yapıldı, içinde bulunan 3 İran uyruklu şahıs gözaltına alındı. Narkotik köpeği ile birlikte arama yapılan aracın bagaj kısmındaki zulalı bölmede 25 paket halinde toplam 15 kilo 200 gram Afyon sakızı olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin üzerinden ayrıca 27 bin 590 TL ve 50 euro para çıktığı bildirildi.

Emniyete götürülen 3 şüphelinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - TUNCELİ