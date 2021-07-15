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Tunceli'de 15 Temmuz etkinliği - Son Dakika

Tunceli'de 15 Temmuz etkinliği

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:33
Tunceli'de 15 Temmuz etkinliği, System.String[]

Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeni ile şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu.

Tunceli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeni ile şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu.

Paşalar Camii'nde düzenlenen etkinliğe Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Paşalar Camii'nde aziz şehitler anısına okunan mevlidin ardından dua edildi.

Vali Özkan ve beraberindekiler, şehitlik ziyaretinde bulunarak kabirlere karanfil bırakıp dua etti. - TUNCELİ

Tunceli'de 15 Temmuz etkinliği
Tunceli'de 15 Temmuz etkinliği
Tunceli'de 15 Temmuz etkinliği
Tunceli'de 15 Temmuz etkinliği

Mehmet Ali Özkan, 15 Temmuz, Tunceli, Milli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tunceli'de 15 Temmuz etkinliği - Son Dakika


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