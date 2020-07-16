Tunceli'de '15 Temmuz' nöbeti - Son Dakika

Tunceli'de '15 Temmuz' nöbeti

TUNCELİ'de, Valilik bahçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle demokrasi nöbeti tutuldu.

TUNCELİ'de, Valilik bahçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle demokrasi nöbeti tutuldu.

Tunceli Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında valilik bahçesinde demokrasi nöbeti tutuldu. Vali Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Jandarma Bölge Komutanı Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen ve çok sayıda kişinin katılımıyla demokrasi nöbeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasıyla başladı.Demokrasi nöbetinde konuşan Vali Özkan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Vali Özkan, "Karanlıktan aydınlığa diyoruz. Hatırlarsanız 4 yıl önce karanlıktan başlamıştık. Başlangıçta hiçbir şeyden haberimiz yokken sinsice komşu akraba dediğimiz yanımızda yürüyen elimizden tutan ama içini bilmediğimiz haçlıya uşaklık eden ona buna hizmet eden bir kesim dönme milletin devletin topu tüfeği ile milletimize memleketimize ve bayrağımıza saldırdı. Onun için karanlık gece diyoruz. Onların hesap etmedikleri hesaplayamadıkları bir şey oldu. Hani diyor ya bu millet garibandır, masumdur belki fakirdir. Bu millet maydanoz satar belki limon satar belki simit satar ama bayrağını vatanını satmaz. Bunu hiç hesaplayamadılar. Memleketin en büyük imkanlarını kullandılar. Kendilerine adalet diye çıktıkları yolda imam dedikleri yerde adaletsizlikle en iyi okulları ayarladılar. En iyi mekteplerde okudular devletin en iyi imkanlarını kullandılar. Kendilerini masum milletimize adam diye tanıttılar. Ama karanlıktaki başlangıç dediğimiz gece adam olmadıklarını ortaya koydular. Bu kavgada haçlının yanında yer aldılar" dedi.

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Tunceli Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 01:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de '15 Temmuz' nöbeti - Son Dakika

Son Dakika

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00:59
İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
00:44
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
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