Tunceli'de 150 Köy Yolu Kapalı, 1 İlçe ve 90 Köy Elektriksiz
1 saat önce
TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı.
TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı. Nazımiye ilçe merkezi ile 90 köye ise elektrik verilemediği belirtildi. Tunceli
'de 2 gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 7 ilçesine enerji sağlayan nakil hatlarında meydana gelen arızanın büyük bölümü giderildi. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerinin çalışmalarıyla birçok bölgeye elektrik verildi. Nazımiye ilçe merkezi ile 90 köye ise elektrik verilebilmesi için çalışmaların da aralıksız devam ettiği bildirildi.
- Tunceli
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:12 Kaynak: DHA
Minik Lorin Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi
Bu Fotoğraf Bugün Çekildi! Eksi 27 Derece Sakalları Bile Dondurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir İlçe Adaylarının Açıklayacağı Tarihi Açıkladı
Erdoğan, İstanbul Adaylarının Açıklanacağı Salona Binali Yıldırım ile Girdi