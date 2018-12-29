Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 150 Köy Yolu Kapalı, 1 İlçe ve 90 Köy Elektriksiz

Tunceli'de 150 Köy Yolu Kapalı, 1 İlçe ve 90 Köy Elektriksiz

1 saat önce

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de 150 Köy Yolu Kapalı, 1 İlçe ve 90 Köy Elektriksiz, System.String[]
TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı. Nazımiye ilçe merkezi ile 90 köye ise elektrik verilemediği belirtildi.

Tunceli'de 2 gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. 

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 7 ilçesine enerji sağlayan nakil hatlarında meydana gelen arızanın büyük bölümü giderildi. Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. ekiplerinin çalışmalarıyla birçok bölgeye elektrik verildi. Nazımiye ilçe merkezi ile 90 köye ise elektrik verilebilmesi için çalışmaların da aralıksız devam ettiği bildirildi. 

- Tunceli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:12 Kaynak: DHA

Tunceli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Minik Lorin Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi Bu Fotoğraf Bugün Çekildi! Eksi 27 Derece Sakalları Bile Dondurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir İlçe Adaylarının Açıklayacağı Tarihi Açıkladı Erdoğan, İstanbul Adaylarının Açıklanacağı Salona Binali Yıldırım ile Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 16:22:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 150 Köy Yolu Kapalı, 1 İlçe ve 90 Köy Elektriksiz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]