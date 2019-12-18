Tunceli'de 150 öğrenciye mont ve bot hediye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de 150 öğrenciye mont ve bot hediye edildi - Son Dakika

Tunceli'de 150 öğrenciye mont ve bot hediye edildi

6 saat önce

Tunceli'de "Çocuklar Üşümesin Diye Elele" kampanyası kapsamında ilk ve ortaokulda öğrenim gören 150 öğrenciye mont ve bot hediye edildi.

Tunceli'de 150 öğrenciye mont ve bot hediye edildi, System.String[]

Tunceli'de "Çocuklar Üşümesin Diye Elele" kampanyası kapsamında ilk ve ortaokulda öğrenim gören 150 öğrenciye mont ve bot hediye edildi.


İsviçre'de yaşayan Tuncelili İş adamı Baydar Özcan "Çocuklar Üşümesin Diye Elele Kampanyası" kapsamında Pertek İlçesi'ne bağlı Pınarlar Köyü'nde bulunan Gaziosmanpaşa İlkokulu ile Pınarlar Ortaokulu'nda eğitim gören 150 öğrenciye mont, bot ve çorap gönderdi. Çocukların hediyeleri kampanya yürütücülerinin yanı sıra ilçe belediye başkanları, milli eğitim, okul idarecileri ve veliler katılımıyla verildi.


1980 yılında yerleştiği İsviçre'de ilk olarak UNICEF için çalıştığını 1990 yılına kadar Afrika'daki çocuklar için düzenlenen organizasyonlarda yer aldığını belirten Kampanyayı yürüten iş adamı Baydar Özcan,, "1990 yılında Uluslararası Kültür Köprüsü'nü kurarak çalışmalar yürüttüm. 2015 yılında da zamanımın bir bölümünü geçirdiğim Muğla Bodrum'da Sokak hayvanları için barınak projesinin yanı sıra engelli çocuklar için çalışmalar yürüttüm. Şimdi de buradayım. Benim amacım bir ses olabilmek" dedi.


Katılımcılar daha sonra sınıfları gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. - TUNCELİ

Tunceli, İsviçre, Elele, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:54 Kaynak: İHA
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