Tunceli'de 16 Üniversiteliye Terör Propagandasından Gözaltı
56 dakika önce
TUNCELİ'de, polisin yurt ve öğrenci evlerine düzenlediği operasyonda Munzur Üniversitesi'nde öğrenim gören 16 öğrenci, terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
TUNCELİ'de, polisin yurt ve öğrenci evlerine düzenlediği operasyonda Munzur Üniversitesi
'nde öğrenim gören 16 öğrenci, terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı
, terör örgütlerinin propagandasını yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis, sabah erken saatlerde belirlenen yurt ve çok sayıda öğrenci evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Munzur Üniversitesi'ne öğrenim gören 16 öğrenci, terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Öğrencilerin kaldığı yurt ve evlerde yapılan aramalarda ise dijital malzeme ve dokümanların ele geçirildiği belirtildi. - Tunceli
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:00 Kaynak: DHA
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