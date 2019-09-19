Tunceli'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.



19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Valilik önünde resmi tören düzenlendi. Törene Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kaya, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, gaziler, kurum amirleri, askeri erkan, öğretmen ve öğrencilerin katıldı. Çelenklerin konulması, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tunceli Şube Başkanı Mehmet Arslan konuşma yaptı.



Türk Milleti'nin hürriyet ve bağımsızlık söz konusunda olunca kenetlenmeyi bildiğini anımsatan Dernek Başkanı Mehmet Arslan, "Topraklarımızın bir daha istila edilmesine, hürriyet ve bağımsızlığımıza göz dikilmesine ne biz, ne de bizden sonraki nesiller hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. İnanıyoruz ki kan dökülerek vatan olan bu topraklar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk Milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır" dedi.



Programın ardından Vali Sonel, gazileri makamında ağırlayarak bir süre sohbet etti. - TUNCELİ