Tunceli'de 198 gündür haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tunceli'de 198 gündür haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de, ocak ayında ailesinin, hakkında kayıp ihbarında bulunduğu üniversite öğrencisi Gülistan Doku, ekiplerce 198 gündür yapılan çalışmalara rağmen halen bulunamadı.

Tunceli'de, ocak ayında ailesinin, hakkında kayıp ihbarında bulunduğu üniversite öğrencisi Gülistan Doku, ekiplerce 198 gündür yapılan çalışmalara rağmen halen bulunamadı.

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Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünün yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince zaman zaman Uzunçayır Baraj Gölü ile göle su sağlayan akarsuyun bulunduğu Dinar Köprüsü mevkisinde yoğunlaştırılan ve dalgıçlar, arama kurtarma köpekleri ve botların desteğinde günlerdir sürdürülen çalışmalarda Doku'ya ulaşılamadı.

Ekiplerin birçok teknik imkanı da kullandığı çalışmalar çerçevesinde, Doku'nun en son görüldüğü Dinar Köprüsü çevresindeki suyun boşaltılması amacıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılıp boşaltılmayacağı hususunun da yetkililerce değerlendirildiği öğrenildi.

Bu konuda yapılacak çalışmalarla ilgili AFAD ve Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinin de bir toplantı yaptığı belirtildi.

Olay


Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.


Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.


Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait resmi evrak bulmuştu.

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de 198 gündür haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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